Салют из грузовика закончился для россиянина взрывом и популярностью в Сети

В Приморском крае местный житель задумал нестандартный способ праздничного салюта, решив использовать в качестве стартовой площадки кузов своего грузового автомобиля. Однако эксперимент закончился неудачно, сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Readovka.

Собранная и установленная в кузове пусковая установка не сработала должным образом. Вместо запланированного залпа произошла внезапная детонация всего заряда прямо внутри автомобиля. Последствия инцидента были зафиксированы на видео, которое впоследствии распространилось в социальных сетях.

В сопроводительном комментарии к записи автор признался, что до сих пор не может определить точную причину произошедшего взрыва. Несмотря на материальный ущерб и испорченное праздничное настроение, он выразил неожиданное удовлетворение от того, что видеоролик с инцидентом вызвал широкий общественный резонанс и стал вирусным в интернет-пространстве.

«Рад, что ролик завирусился в Сети», — признался автор видео.

