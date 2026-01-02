Игра на «слабо»: раскрыта причина пожара в доме, где на Новый год погибли подростки

В Серове Свердловской области в результате пожара в садовом домике, где отмечали Новый год, погибли двое подростков. По информации, подтвержденной знакомым одной из компаний, причиной трагедии стало безрассудное поведение одного из юношей.

Как сообщил собеседник агентства URA.RU, подросток по имени Никита, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил растопить печь. На спор, или «на слабо», он плеснул в нее легковоспламеняющуюся жидкость для розжига, что привело к мгновенному вспыхиванию огня.

«Говорят, Никита перебрал с алкоголем, решил растопить печь и на слабо плеснул в нее легковоспламеняющуюся жидкость. Все вокруг вспыхнуло мгновенно», — объяснил собеседник агентства.

В результате инцидента погибли мальчик и девочка 14 и 12 лет. Еще трое человек с ожогами были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Предполагаемый виновник произошедшего задержан и арестован. Трагедия произошла 1 января, когда компания из 13 подростков, замерзнув в домике, решила разжечь печь.

Ранее сообщалось, что в Приморье больница с детьми превратилась в морозильную камеру.