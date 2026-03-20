Салюты вместо пистолетов: в Сети обсуждают необычную перестрелку на заброшенном мосту через Томь

В Кемерове развернулось необычное противостояние. Местные жители засняли на видео перестрелку, но не обычную: двое неизвестных устроили дуэль на старом заброшенном мосту через Томь, используя вместо оружия фейерверки. Они запускали салюты друг в друга прямо с конструкции, которая давно признана опасной и закрыта для посещения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, видео с необычным сражением молниеносно облетело городские паблики и соцсети, собрав сотни комментариев и реакций. Пользователи принялись строить версии, что именно происходило на заброшенной конструкции и какие страсти заставили двоих выйти на «дуэль».

По данным издания, одни всерьез предположили, что это всего лишь компания молодых людей, которая решила разнообразить досуг и устроить пиротехническое шоу. Другие иронизировали, сравнивая действо то с дуэлью поэтов Серебряного века, то с битвой магов из фэнтезийных вселенных. Третьи отмечали абсурдность ситуации.

«Пушкин и Дантес в нынешние времена?»; «А кто секундант?»; «Это Гарри Поттер», — комментировали пользователи Сети.

По информации издания, особое внимание комментаторы обратили на опасность происходящего: старый мост давно признан аварийным, и любое нахождение на нем может закончиться трагедией.

