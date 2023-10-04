«Сам Бог пытался его остановить»: В Башкирии погиб военный СВО

Глава Кигинского района Зухра Гордиенко в интернет-мессенджере сообщила о гибели военного из Башкирии, пишет ИА « МедиаКорСеть ».

Венер Вахитов – многодетный отец, которого призвали во время мобилизации. Зухра Гордиенко поделилась воспоминаниями, как бойца провожали в зону СВО. Сначала мужчина опоздал на место встречи, откуда отправлялся автомобиль. Затем чуть не опоздал на поезд.

«Сам Бог пытался его остановить», - написала Зухра Гордиенко

После изменений в законодательстве мужчину хотели вернуть из зоны СВО в связи с тем, что он является многодетным отцом. Жителям региона сообщат, когда состоится прощание с военным СВО.

Ранее военный госпиталь в Подмосковье посетили уполномоченный по правам человека Ирина Фаевская и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.