«Сам Бог пытался его остановить»: В Башкирии погиб военный СВО
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Глава Кигинского района Зухра Гордиенко в интернет-мессенджере сообщила о гибели военного из Башкирии, пишет ИА «МедиаКорСеть».
Венер Вахитов – многодетный отец, которого призвали во время мобилизации. Зухра Гордиенко поделилась воспоминаниями, как бойца провожали в зону СВО. Сначала мужчина опоздал на место встречи, откуда отправлялся автомобиль. Затем чуть не опоздал на поезд.
«Сам Бог пытался его остановить», - написала Зухра Гордиенко
После изменений в законодательстве мужчину хотели вернуть из зоны СВО в связи с тем, что он является многодетным отцом. Жителям региона сообщат, когда состоится прощание с военным СВО.
Ранее военный госпиталь в Подмосковье посетили уполномоченный по правам человека Ирина Фаевская и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.