«Самая сексуальная тачка» 90-х: очевидцы заметили в Балашихе «Ладу» с необычным тюнингом

На одной из улиц Балашихи очевидцы заметили «Ладу» девятой модели с необычным для современного человека тюнингом. Именно такой апгрейд, как вспоминают местные жители, пользовался бешеной популярностью в конце 90-х годов. Информацию о необычной находке разместил местный телеграм-канал, сообщил REGIONS.

По информации издания, машина была припаркована возле школы. Очевидцы тут же окрестили ее «самой сексуальной тачкой». По их мнению, у обладательницы этого почетного звания имеется полный набор необходимых атрибутов: обвес с нулевым клиренсом (то есть практически отсутствующим дорожным просветом), спиленные пружины подвески, полная тонировка всех стекол, а также пластиковые диски огромного диаметра.

Как пояснила юрист Гульназ Измайлова в беседе с корреспондентом REGIONS, самодельные переделки автомобиля не только создают неудобства за рулем, но и могут представлять реальную угрозу безопасности. Любые технические доработки, затрагивающие управляемость и надежность транспортного средства, требуют официального согласования в Госавтоинспекции.

Только при условии легализации, уточняет специалист, тюнинг-элементы не станут источником опасности как для водителя, так и для окружающих. К тому же, добавляет Измайлова, владелец зарегистрированного тюнинга не столкнется с проблемами при прохождении техосмотра.

«Для легализации изменений в автомобиле надо получить одобрение аккредитованной лаборатории и Технадзора ГИБДД, провести необходимые доработки, повторно подтвердить безопасность и зарегистрировать изменения в Госавтоинспекции для внесения отметок в ПТС и СТС», — пояснила юрист.

В связи с этим владельцу стилизованной «девятки», резюмирует юрист, рекомендуется пройти все необходимые экспертизы, а выезжать на улицы города — только после демонтажа всех запрещенных аксессуаров.

Ранее сообщалось, что россияне отказываются от европейских авто в пользу китайских.