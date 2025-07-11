Самарцы возмущены появлением платных шезлонгов на пляже

Самарцы оставляют негативные комментарии в соцсетях из-за появления платных шезлонгов на городских пляжах, сообщил sovainfo.ru. Корреспондент обратился за разъяснением ситуации к администрации города.

По информации издания, горожане в соцсетях рассказали, что платные шезлонги расположены практически у воды. Бизнесмены выбрали наиболее удобные места для размещения шезлонгов. Отдыхающие не могут постелить подстилки у воды и вынуждены проходить мимо шезлонгов. Подобное отношение к гражданам самарцы назвали неприемлемым.

«Действительно, на пляжах Волги есть платная допуслуга — аренда лежаков. Она оказывается только на 20 % территории всех пляжей», — журналист sovainfo.ru обратился за разъяснением ситуации к администрации города.

В администрации проинформировали, что в ближайшие дни проведут проверку. Специалисты хотят убедиться, что не нашлись предприниматели, которые установили шезлонги без необходимого разрешения специализированных ведомств. На жалобу о месторасположении шезлонгов также отреагируют — проверят наиболее посещаемые зоны отдыха горожан. В рамках предоставляемой услуги по аренде лежаков запрещено устанавливать их на кромке пляжа.

Ранее в Подмосковье появилась карта самых популярных и безопасных локаций для отдыха у воды в регионе. Подробнее о каждом из мест — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».