«Сами себя съедят»: Медведев рассказал о последствиях запрета на ввоз зерна из Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интернет-мессенджере опубликовал пост, в котором комментирует решение Польши продлевать запрет на ввоз зерна из Украины.

«Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле – за корку черствого хлеба», - пишет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев обратил внимание, что Польша проигнорировала рекомендации Еврокомиссии. Вслед за Варшавой другие страны приняли аналогичное решение. Украина не нашла другого способа, как обвинить своих союзников в поддержке России.

«Киев сразу устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО – обвинил соседей… в пособничестве русским! Мол, отлично работают по заданию этих. Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрек. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!», - отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ считает, что в сложившейся ситуации страдают мирные люди. Именно на них в первую очередь отразится некомпетентные решения их правительств. С другой стороны только народ может изменить ситуацию, если начнут протестовать против власти. История знает успешные примеры, когда люди свергали власть. Сложившая ситуация с зерном и не только может привести к уничтожению миллионов граждан.

«Жаль только народы этих стран – миллионы граждан начнут просто исчезать. Одна надежда, что люди окажутся разумнее этих. И просто уберут их с политической доски. Или просто уберут, как это и происходило веками», - пишет Дмитрий Медведев

Что касается Украины, то ситуация критическая. Случай с запретом сельскохозяйственной продукции доказал, что даже партнеры Киева на самом деле не воспринимают страну как равноправного союзника. Спикер отметил, что с такими партнерами, как есть у Украины, не стоит иметь и врагов.

«То есть фактически будут ждать, пока украинцы сами себя съедят или сами себя погубят. А дальше свято место пусто не будет, Польша знает, что делать с чужими землями», - уверен Медведев

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в страны ЕС.