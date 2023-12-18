«Сами все выясняем»: В ВШЭ отреагировали на информацию о займе денег у студентов

Интернет-издание «Абзац» обратилось в пресс-службу ВШЭ с просьбой прокомментировать информацию о том, что профессор Высшей школы экономики Александр Рудченко занимал деньги у своих коллег и бывших студентов под предлогом болезни своей супруги.

«Пока нам нечего по этому поводу сказать. Мы сейчас сами всё выясняем», – заявили «Абзацу» в пресс-службе ВШЭ.

Согласно данным СМИ, супруга профессора здоровая и не нуждается в лечении. Преподаватель же просил денег в займы. Теперь их не отдает и игнорирует все сообщения и звонки тех людей, кто пошел ему навстречу.

Также сообщается, что у преподавателя накопились миллионные долги. Его уже разыскивали коллекторы.

Официально Александр Рудченко владеет несколькими автомобилями, частным домом и квартирой.

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