«Никаких выплат не будет»: выяснилось, кто останется без пенсий в январе
Экономист Проданова рассказала, кто получит пенсии за январь 2024 в декабре
Фото: [freepik.com]
Пенсии и различные социальные выплаты, полагающиеся гражданам за январь 2024 года, поступят на счета уже в этом месяце. Соответствующая информация размещена на сайте Социального фонда.
Досрочное перечисление
Экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова пояснила, что досрочное перечисление пенсий и пособий за январь 2024 года предусмотрено для тех, кто регулярно получает эти деньги в первой половине месяца, то есть с первого по восьмое число.
«Ежегодно график выплат в декабре смещается. Пенсии, единые пособия, выплаты с материнского капитала и другие зачисления за счет средств Фонда социального страхования поступают на счета получателей уже в конце текущего месяца из-за новогодних праздников — ориентировочно в 28-29 числа», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
Есть нюанс
Тем самым, добавила Проданова, в декабре пройдет двойная оплата — начисления за текущий месяц и выплаты за январь. Однако полученные деньги стоит распределить с особой тщательностью.
«Никаких выплат по пенсиям и пособиям в январе 2024 года в этом случае не будет. Первые поступления пройдут только в феврале», — предупредила экономист.
Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект о возможности досрочного выхода на пенсию.