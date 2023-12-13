«Никаких выплат не будет»: выяснилось, кто останется без пенсий в январе

Пенсии и различные социальные выплаты, полагающиеся гражданам за январь 2024 года, поступят на счета уже в этом месяце. Соответствующая информация размещена на сайте Социального фонда.

Досрочное перечисление

Экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова пояснила, что досрочное перечисление пенсий и пособий за январь 2024 года предусмотрено для тех, кто регулярно получает эти деньги в первой половине месяца, то есть с первого по восьмое число.

«Ежегодно график выплат в декабре смещается. Пенсии, единые пособия, выплаты с материнского капитала и другие зачисления за счет средств Фонда социального страхования поступают на счета получателей уже ​в конце текущего месяца из-за новогодних праздников — ориентировочно в 28-29 числа», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Есть нюанс

Тем самым, добавила Проданова, в декабре пройдет двойная оплата —​ начисления за текущий месяц и выплаты за январь. Однако полученные деньги стоит распределить с особой тщательностью.

«Никаких выплат по пенсиям и пособиям в январе 2024 года в этом случае не будет. Первые поступления пройдут только в феврале», — предупредила экономист.

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект о возможности досрочного выхода на пенсию.