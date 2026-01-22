Самоирония вместо слез: как психолог советует научить ребенка реагировать на обидные дразнилки про веснушки или очки

Детский психолог из подмосковного Домодедова Елена Морганюк поделилась с REGIONS психологическими приемами, которые помогут детям научиться правильно реагировать на конфликтные ситуации и справляться с буллингом.

Эксперт отметила, что школьники могут обращать внимание на любую мелочь: веснушки, очки или рост. Ребенок становится поводом для насмешек. Задача того, кто терпит обиды, — самоиронично относятся к необоснованной критике.

« Если обидчик кричит: „Эй, очкарик!“, можно просто улыбнуться и ответить: „Да, у меня суперзрение, зато я все вижу, особенно кто тут ведет себя глупо“. Это полностью меняет правила игры: агрессия натыкается не на ожидаемую боль, а на уверенность», — объясняет Елена Морганюк.

Психолог советует родителям часто разговаривать с ребенком. Важно донести, что критика в его адрес от сверстников не имеет никакой аргументированной базы. Чаще всего такое поведение может сигнализировать о проблемах самого обидчика.

«Нужно донести до ребенка: когда человека дразнят, это часто отражение проблем того, кто дразнит. Может, он сам злится, завидует или хочет выглядеть круче перед другими», — советует психолог.

Эксперт рекомендует родителям напоминать детям, что их любят всегда. Да, родители гордятся достижениями в спорте, высокими оценками или другими победами. Однако они любят своих детей всегда. Ребенку важно также объяснить, что решение конфликта с одноклассником и близким человеком требует разного подхода. Во втором случае важно разобраться, что стало причиной непонимания.

По мнению психолога, доказывать свою правоту или вступать в словесный конфликт с обидчиком стоит не всегда.

«Нужно объяснить ребенку: драться — последний аргумент, только для реальной самообороны. Если словесный конфликт заходит в тупик или обидчик просто хочет вывести из себя, можно сказать что-то нейтральное вроде: „Ладно, если тебе так нравится“ или „Это твое мнение“, — и спокойно уйти. Это лишает обидчика зрителя и цели», — отмечает психолог.

Ранее сообщалось, что в 2025 году психологи детского телефона доверия Подмосковья приняли около 60 тыс. звонков.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к рекомендациям и назначениям.