В 2025 году психологи детского телефона доверия Подмосковья приняли около 60 тыс. звонков

В Подмосковье с начала 2025 года на детский телефон поступило около 60 тыс. звонков. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Большинство обращений были связаны с личностными проблемами, в том числе с чувством одиночества, низкой самооценкой, депрессией, тревожностью. Таких звонков поступило порядка 14 тыс.

На втором месте — проблемы социальной адаптации, включая трудности в новой школе, конфликты с друзьями, буллинг. Таких обращений поступило более 12 тыс.

На третьем месте — семейные конфликты, в том числе с родителями и другими членами семьи. Таких звонков поступило свыше 7,5 тыс.

Номер детского телефона доверия региона — 8 (800) 200-01-22. С 2025 года доступен короткий номер 124 для мобильных телефонов.

