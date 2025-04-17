Самокатчики, которые сбили красноярку на роликах, могут избежать ответственности

В СК рассказали, что в настоящее время личности виновных, которые сбили на самокатах красноярку, не установлены, сообщил prmira.ru.

В ведомстве проинформировали, что специалисты изъяли фотографии и видео. Предварительно, сотрудники предполагают, что девушку сбили несовершеннолетние. Правоохранители отправили запрос в компанию, которая предоставляла в аренду самокаты. Переданная информация ускорит процесс установления личностей виновников ДТП.

В региональном следкоме уточнили, что если самокатчики не достигли 16-летнего возраста, то их нельзя привлечь к ответственности в рамках возбужденного уголовного дела.

«Если выяснится, что самокатчикам меньше 16 лет, то они избегут ответственности. При этом подростков могут поставить на учет», — корреспонденту «ПМ» рассказали в региональном следкоме.

В ведомстве отметили, что органы профилактики будут проводить в отношении детей и их родителей различные профилактические действия. Степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей на данный момент не установлена. Предварительно эксперты отнесли степень тяжести к средней категории.

По данным издания, девушка каталась на роликах. На нее наехали со спины. Медики диагностировали у пострадавшей открытый оскольчатый перелом левого запястья и деформацию руки. Девушке предстоит пройти длительный курс лечения и восстановления.

Ранее сообщалось, что подросток из Кузбасса сняла личное видео о том, как врезалась на самокате в авто, и попала в полицию.