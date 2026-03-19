Самокаты в городе: Минтранс поддержал операторов кикшеринга и призвал к компромиссу

Министерство транспорта России выступило против введения ограничений для самокатов в Екатеринбурге, сообщил tagilcity.ru.

По информации телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», на который ссылается издание, СИМ появятся на улицах Екатеринбурга в конце марта. Данной теме уделено особое внимание. Так, в Екатеринбургской городской думе на заседании депутаты обсудили вопрос подготовки к сезону самокатов. Телеграм-канал писал о необходимости установить лимиты на количество средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе.

По данным издания, федеральные власти намерены поддержать сервисы аренды электросамокатов, что должно снизить административное давление на этот сектор. Городские администрации, в свою очередь, уже несколько лет ищут компромисс, чтобы соблюсти права и пешеходов, и любителей быстрой езды.

В документе Минтранса отмечается: в ряде регионов введены необоснованные запреты на СИМ, сообщил Tagilcity.ru. Такие меры противоречат утвержденной стратегии развития транспорта и ухудшают показатели мобильности населения.

