Главный детский травматолог-ортопед Подмосковья рассказал, как избежать травм при использовании самоката
Главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, как избежать травм при использовании самоката.
Врач напомнил, что скорость у подавляющего большинства электросамокатов ограничена 25 км/ч. Однако даже на такой скорости можно получить тяжелую травму или даже погибнуть.
В большинстве случаев при использовании электросамокатов получают серьезные многооскольчатые и открытые переломы, а также сочетанные травмы. На восстановление может уходить до года.
«Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей. К сожалению, получают травмы от электросамокатов даже обычные прохожие», — отметил Григорьев.
Врач призвал отказаться от передвижения на электросамокатах. Если это невозможно, следует помнить о важности сохранения безопасной скорости. Во время движения опасно пользоваться смартфоном. Также нельзя кататься на самокате вдвоем и тем более втроем. Запрещено выезжать на проезжую часть или кататься на узких улицах.
