Самолет из Новокузнецка в Москву задержали из-за пьяного пассажира

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проинформировали, что самолет из Новокузнецка в Москву был задержан из-за пьяного пассажира, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе пояснили, что транспортные полицейские были вынуждены попросить одного из пассажиров покинуть борт самолета. Во время посадки мужчина нарушал общественный порядок. Сотрудники аэропорта предполагают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Со слов транспортных полицейских, мужчина использовал нецензурную лексику и вел себя вызывающе. Командир воздушного судна отказал нарушителю в оказании услуг по перевозке.

«Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что 46-летний житель Самарской области возвращался домой с работы вахтовым методом», — говорится в сообщении.

Против пассажира составили административный протокол. Основание — мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что автоэксперт Сажин считает необходимым реформировать парковки в отечественных аэропортах.