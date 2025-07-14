Самосбор ягод: предприниматель поделился секретами выращивания клубники

Предприниматель Михаил Полеткин рассказал, как увидел в интернете технологию производства. С тех пор его жизнь изменилась, сообщила pravda-nn.ru.

Предприниматель рассказал, что начал выращивать клубнику четыре года назад. Он ввел распространенную услугу — клиенты приезжают на участок, самостоятельно собирают клубнику и оплачивают собранный товар. Полеткин отметил, что его ферму посещают жители разных населенных пунктов Нижегородской области. В развитии бизнеса помогают различные социальные контракты, которые действуют в регионе.

По словам предпринимателя, каждый год он вкладывает средства в развитие бизнеса. Приобретенные приспособления помогают оптимизировать процесс выращивания клубники. В скором времени Полеткин собирается купить грядообразователь-пленкоукладчик. Устройство улучшает свойства почвы и улучшает урожайность. На закупку различных садовых предметов и оборудования предпринимателю одобрили сумму в размере 350 тыс. руб.

«Теперь я затрачиваю намного меньше как финансовых, так и человеческих ресурсов и при этом могу производить еще больше продукции», – поделился предприниматель.

По информации издания, с начала 2025 года в Нижегородской области предприниматели уже заключили более 1,8 тыс. социальных контрактов.

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