Соль на асфальте: балашихинцев предупредили о смертельной опасности на дорогах

В прошедшие субботу и воскресенье жители Балашихи стали свидетелями нескольких случаев, когда лоси выходили на проезжую часть. Эксперты национального парка «Лосиный остров» пояснили тягу животных к дорогам и предупредили об опасности, сообщил REGIONS.

Автомобилистам удалось заснять животных, гуляющих вдоль трасс в микрорайоне Авиаторов, в районе Алексеевской рощи и на Балашихинском шоссе, сообщил местный телеграм-канал. Видео с лесным гигантом в городской черте всегда вызывает яркие эмоции и желание поделиться уникальной записью. Тем не менее появление крупных диких животных вблизи оживленных магистралей связано с серьезными рисками и нередко заканчивается трагедией.

Эксперты национального парка «Лосиный остров» поясняют тягу животных к дорогам просто. В зимний период, во время и после снегопадов дорожное покрытие обрабатывают противогололедными реагентами на основе соли. Для лосей же соль является важнейшим минеральным элементом в рационе, что и объясняет их частые выходы к трассам.

«Зимой в поисках соли лоси могут выходить на автомобильные дороги. В таких случаях водителям не рекомендуют использовать звуковой сигнал — животное может испугаться и броситься на машину», — рассказали в нацпарке.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге автомобилисты имеют возможность вызвать оперативную помощь, позвонив на общероссийский номер службы экстренного реагирования — 112. Звонок является бесплатным и доступен 24 часа в сутки.

