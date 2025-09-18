Самозахват земли в Подмосковье: юрист назвала последствия для нарушителей закона

По словам юриста, гражданин имеет право пользоваться только той землей, на которую имеет документы. В противном случае можно говорить о самозахвате территории, что запрещено законодательством РФ.

«Под самовольным занятием земельного участка понимается противоправное завладение территорией чужого надела или его части против воли собственника либо использование его в отсутствие предусмотренных законом прав», — объяснила она.

По информации юриста, нарушителю могут назначить выплату штрафа. Для оформления протокола необходимо предоставить данные о кадастровой стоимости земельного участка. Размер штрафа для физических лиц — не менее 5 тыс. руб. Сумму зависит от процента кадастровой стоимости участка. Для граждан процент варьируется от 1 до 1,5. Для должностных лиц — от 1,5% до 2% кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 2% до 3% кадастровой стоимости, но не менее 100 тыс. руб.

Юрист отметила, что при отсутствии данных о кадастровой стоимости размер штрафа фиксированный: от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (физические лица), от 20 тыс. до 50 тыс. руб. (должностные лица), от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (юридические лица).

«Нарушение земельного законодательства наступает в тех случаях, когда у физического или юридического лица отсутствует договор купли-продажи или аренды, разрешительные акты от муниципальных властей, а также другие сопутствующие документы, подтверждающие законность присвоения земли», — рассказала Рудакова.

Согласно действующему законодательству, собственник может потребовать освобождения занимаемой территории, если она используется третьими лицами без соответствующих правомочий. При этом, если на земле возведены строения или осуществлялась сельскохозяйственная деятельность, они подлежат ликвидации по первому требованию правообладателя. В ситуациях, когда возникают спорные моменты, процедура очистки территории осуществляется исключительно на основании судебных решений.

