Россиянам рассказали, реально ли раскрыть подделавших протокол собрания собственников квартир

В сфере жилищно-коммунального хозяйства может быть введена уголовная ответственность за фальсификацию решений общих собраний собственников. Новый законопроект предполагает дифференцированную систему наказаний — от крупных штрафов до принудительных работ и реального лишения свободы, что свидетельствует о серьезности проблемы. Как пояснил в эфире Общественной Службы Новостей лидер Профсоюза «ЯУправдом» Сергей Креков, корень проблемы заключается в практически идеальной схеме манипуляций.

По его словам, неустановленные лица подделывают протоколы собраний и передают их в управляющую компанию, которая обязана направить документы в Государственную жилищную инспекцию. Госжилинспекция, в свою очередь, вносит решение в реестр, после чего начинается длительная и бесплодная процедура оспаривания.

Эксперт подчеркнул, что последствия такой фальсификации разрушительны для собственников. Они вынуждены обращаться в полицию и суды, где через сложные экспертизы доказывают подложность документов. Однако даже признание протокола недействительным не возвращает им деньги — суды часто признают управляющие компании такими же пострадавшими сторонами, а правоохранительные органы не могут установить настоящих виновников. Как отметил эксперт, чаще всего это связано с рейдерскими захватами домов при смене управляющих организаций — проблема, с которой сталкиваются все регионы страны.

По его мнению, в итоге предлагаемые уголовные меры призваны разорвать этот порочный круг, создав реальные риски для организаторов схем. Однако эффективность нововведения будет зависеть от создания работающего механизма идентификации виновных, который в настоящее время отсутствует. Без системных изменений в процедуре проведения собраний и верификации их результатов даже ужесточенные санкции могут остаться лишь формальностью, не решающей фундаментальную проблему незащищенности собственников.

Ранее эксперт Москвина заявила, что наказания за фальсификацию итогов собраний собственников жилья в России нет.