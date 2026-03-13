Опять забыла, куда дела Витю: в Павловском Посаде певчая птица задает один и тот же вопрос жителям

Жительница Павловского Посада Ирина Столярова стала свидетельницей появления необычного пернатого гостя, пишет REGIONS . В округе заметили обыкновенную чечевицу — птицу, чей уникальный свист орнитологи и любители природы уже много лет расшифровывают как вполне членораздельный вопрос: «Витю видел?».

Несмотря на название, совпадающее с бобовой культурой, чечевица к сельскому хозяйству отношения не имеет. Свое имя птица получила благодаря характерному вокалу. Как поясняют специалисты, например орнитолог Сергей Бутурлин, чечевица от природы наделена способностью «высвистывать» собственное название без всякого обучения. Получается звонко, мелодично и очень узнаваемо.

Размером певец примерно с воробья, но выглядит куда эффектнее. У взрослых самцов грудь и голова окрашены в ярко-красный цвет, что делает их заметными среди серых веток. Самки и молодые особи выглядят скромнее — их оперение выдержано в буровато-серых тонах.

Чечевицы, по забавному совпадению, убежденные вегетарианцы. В их рацион входят семена трав, ягоды, почки и молодые листья. Насекомыми они не интересуются, предпочитая исключительно растительную пищу.

Искать Витю самцы начинают только в брачный период. Активное пение продолжается ровно до того момента, пока в гнезде не появится потомство. Как только птенцы вылупляются, заботливый отец переключается на семейные дела и замолкает до следующего сезона.

Ареал обитания чечевицы простирается от Европы до Тихого океана, поэтому для орнитологов ее появление в Подмосковье не сенсация. Однако для местных натуралистов каждая встреча с красногрудым певцом — маленькое событие. Тем более если этот певец так настойчиво интересуется судьбой некоего Вити.

