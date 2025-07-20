Самый крупный в истории РФ ювелирный алмаз оставили необработанным

Самый крупный в истории России ювелирный алмаз янтарного цвета, который получил название «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», решили оставить необработанным, сообщило РИА Новости со ссылкой на компанию «Алроса».

По информации издания, название алмаза связно с годом его обнаружения — годом 80-летней годовщины Победы. Крупнейший ювелирный алмаз в истории РФ добыли в Якутии. Кристалл янтарного цвета составил рекордные 468,3 карата. В историю он также вошел как национальный символ.

«Сегодня природный кристалл оставили необработанным», — говорится в сообщении компании.

По информации издания, алмаз представлен в рамках мероприятия, приуроченного к 70-летию отечественной алмазодобывающей отрасли. Презентованы еще шесть самых крупных и знаменитых кристаллов в истории страны, добытые в разные годы. Именно 70 лет назад в России основали город Мирный, который стал алмазной столицей страны. В рамках тематической презентации, в частности, представлены бриллианты «Новое солнце», «Призрак розы», «Жар-птица» и «Представление».

История каждого бриллианта уникальная. Добытые алмазы на протяжении длительного периода обрабатывают, чтобы получить уникальное ювелирное изделие. При выборе названия для бриллианта учитывают его историю, цвет, особенности или год обнаружения.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали участников хищения алмазов «Алросы» для отправки в Армению.