В Москве арестовали участников хищения алмазов «Алросы» для отправки в Армению

В Москве арестовали участников масштабной схемы кражи алмазов российской компании «Алроса» с целью отправки в Армению. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Отмечается, что в ходе следственных мероприятий были задержаны четыре человека, пытавшихся нелегально вывезти алмазы стоимостью более 1,7 млн руб., включая Валентину Матющенкову, ее сына Алексея, а также Армена Петросяна и Армана Саакяна. Все фигуранты по решению суда взяты под стражу.

Следствие установило, что организаторами преступной группы являются братья Багикян, которые находятся в международном розыске за преступления, связанные с контрабандой алмазного сырья.

Похищенные алмазы поступали в Армению через компанию «АДМ Даймонд», бенефициаром которой является армянский предприниматель и депутат Х. А. Сукиасян.

В ходе обысков у задержанных изъяли около 200 тыс. карат технического алмазного сырья, а также значительные суммы денег и дорогостоящие ювелирные изделия.

В СКР отметили, что подозреваемые с сентября 2024 по январь 2025 годов систематически похищали высококачественное алмазное сырье у «Алросы», чтобы незаконно вывезти его в соседнюю республику. Следствие ведется по уголовным делам, возбужденным по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 5 ст. 191 УК РФ (деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору).

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