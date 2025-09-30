В рейтинге мэров за август–сентябрь Дмитрий Чистяков потерял восемь позиций

В рейтинге мэров Центра информационных коммуникаций за август–сентябрь глава Ижевска Дмитрий Чистяков потерял восемь позиций, сообщил udm-info.ru. Авторы исследования не публикуют информацию, что стало причиной падения позиций. Экспертным мнением с редакцией поделился директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин.

По мнению эксперта, одна из причин — недовольство родителей нескольких школ. Детей предложили перевести в школу, которая старая и переполненная. По словам родителей, школьники учатся в две смены. Здание не приспособлено для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Одновременно возник конфликт из-за перевода детей из школы, признанной аварийной, в другое здание учебного заведения.

«Судя по всему, объединение переходит из статуса „временного“ в статус „постоянное“. При этом родители обеих школ задавали городской администрации множество вопросов, но получали общие ответы, что в итоге и привело к публичной дискуссии», — отметил политолог.

По мнению политолога, одновременный ремонт нескольких улиц в городе также был негативно оценен жителями Ижевска. Проблема в том, что работы велись на параллельных центральных улицах, что привело к большим пробкам.

Эксперт считает, что жители Ижевска могли поставить высокие баллы мэру за масштабное празднование Дня города. 265-летний юбилей города позволил горожанам на протяжении двух недель посещать различные мероприятия.

