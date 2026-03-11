Санатории с лечебными грязями не могут получить господдержку как МСП: депутаты нашли выход из нормативного тупика

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему санатории с лечебными грязями до сих пор не могут получить государственную финансовую поддержку как малый бизнес.

«Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предлагает снять запрет на получение мер финансовой поддержки для субъектов МСП, занимающихся добычей лечебных грязей. Инициатива внесена Законодательным Собранием Новосибирской области в декабре 2025 года и уже получила концептуальную поддержку Комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики», — отметил депутат Говырин.

Суть проблемы в том, что часть 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ запрещает оказывать финансовую поддержку тем субъектам МСП, которые занимаются добычей и реализацией полезных ископаемых. Исключение сделано только для общераспространенных полезных ископаемых и минеральных питьевых вод.

По информации депутата, лечебные грязи, хотя и являются природным лечебным ресурсом в соответствии с пунктом 2 статьи 2.1 Федерального закона № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», формально относятся к полезным ископаемым и при этом не могут быть включены в перечень общераспространенных согласно постановлению Правительства РФ от 2 ноября 2021 г. № 1905, пояснил депутат.

«Получается нормативный тупик, из-за которого санаторно-курортные организации, добывающие лечебные грязи по лицензии, автоматически лишаются доступа к субсидиям, бюджетным инвестициям и государственным гарантиям в рамках программ поддержки МСП», — прокомментировал Говырин.

По данным Роснедр на 9 февраля 2026 года, лицензию на добычу полезных ископаемых в этой сфере имеют 96 хозяйствующих субъектов, из которых 32 относятся к субъектам МСП. Из них 13 непосредственно работают в оздоровительной сфере и являются санаторно-курортными организациями.

«Именно они и составляют основную целевую аудиторию законопроекта. Как отметил Комитет, предоставление таким организациям возможности получать финансовую поддержку будет способствовать реализации национальной цели развития, определенной Указом Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309, а именно сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия граждан. Реализация законопроекта предполагается в рамках расходов, уже предусмотренных федеральным бюджетом, то есть без выделения дополнительных средств», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

