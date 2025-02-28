Санитар батальона «Югра» вернулся на СВО вскоре после операции и погиб

Племянник рассказал, что Михаил Перекрестов попал в батальон «Югра» по мобилизации. Он с пониманием отнесся к тому, что необходимо отдать долг защите Родины. Комбат Дмитрий Аксенов рассказал, что Михаил служил старшим санитаром во взводе эвакуации. За время его нахождения в зоне спецоперации было много сложных ситуаций, однако тяжелее всего пришлось в Авдеевке. Тогда на протяжении 30 дней Михаил практически без отдыха эвакуировал раненых.

«Когда сослуживцы встречали его на боевых задачах, знали, что шанс выжить увеличивался кратно», — отметил Дмитрий Аксенов.

По данным комбата, Михаил активно занимался спортом, чтобы физически справляться с заданиями в зоне СВО. Дмитрий отметил высокий моральный дух нефтеюганца. Весной 2024 года он получил травму, когда спасал раненого сослуживца. У военнослужащего диагностировали трещину голеностопа и мениск коленного сустава. Операцию сделали летом, но вскоре Михаил был вынужден вернуться в зону СВО.

«Сказали вернуться назад, хотя на восстановление таких травм обычно требуется от 3 до 6 месяцев», — вспоминал собеседник Muksun.fm.

По данным издания, Михаил погиб вблизи Песчаного. В январе он проявил собственное желание и решил помочь бойцам из союзного подразделения. Он наступил на мину. Сослуживцы вкололи адреналин. Он прожил еще около трех часов. Семья участника спецоперации тяжело восприняла новость о его гибели.

Ранее в ГД прокомментировали информацию о возможной отмене частичной мобилизации.