Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник опроверг информацию о подготовке проекта указа об отмене частичной мобилизации, которая активно распространяется в телеграм-каналах, сообщило интернет-издание «Абзац».

По данным издания, в телеграм-каналах публикуют информацию о решении администрации президента России, согласно которому демобилизация будет проходить в скором времени поэтапно. Депутат Андрей Колесник предположил, что подобная информация — это фейк.

«Я такого не слышал. Думаю, это очередной фейк. Наши войска будут работать столько, сколько нужно, до победы», – отметил Колесник.

Депутат отметил, что цели СВО были объявлены в самом начале операции. Их поставил главнокомандующий РФ. В настоящее время задача российских военнослужащих — достичь их реализации. Формат победы, по мнению Колесника, также определит главнокомандующий.

«Все остальное, все эти инсинуации – от лукавого. Во всяком случае, на сегодняшний день», – отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Абзацем» также отметил, что ранее информацию о подготовке указа об отмене частичной мобилизации не слышал.

Ранее сообщалось, что Зеленскому предрекли обширный суд с расследованием всех его преступлений.