Санитарный скандал: россиянин оставлял петухов на балконе и уезжал на неделю в другой город

Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на жалобу жителей г. Березовское, оставленную в соцсетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». По их словам, сосед разместил на балконе квартиры петухов. Он оставляет птиц самих. Неделю они мешают горожанам, не получают необходимого количества еды и воды.

По информации издания, жалоба появилась в соцсети. Жильцы рассказали, что обращались за помощью к участковому и местную администрацию. По их словам, сосед работает в Кемерово. По этой причине он бывает дома только в выходной день. Птицы всю неделю проживают на балконе без присмотра людей. Автор поста утверждает, что птицы начинают кукарекать в 12 ночи и не успокаиваются до раннего утра.

Сотрудники отдела МВД России по г. Березовскому выявили информацию во время мониторинга соцсетей и организовали проверку, сообщил телеграм-канал полиции Кузбасса. Правоохранители связались с автором поста. Женщина рассказала, что петухи появились на балконе в середине июля. Кроме дискомфорта, соседей также беспокоит санитарная ситуация в доме.

Владелец петухов рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что птиц ему подарили. Он, действительно, работает в Кемерово. Дома бывает один раз в неделю. В этот день мужчина убирал на балконе, оставлял запасы еды и воды для птиц. Горожанин выбрал балкон, потому что содержать петухов в другом месте возможности не было. После жалобы он переселил птиц.

«Собранные сотрудниками полиции материалы направлены на рассмотрение в Управление ветеринарии Кузбасса. Также информация передана в администрацию г. Березовского и региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для принятия мер в рамках компетенции», — указано в сообщении ведомства.

