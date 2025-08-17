Санкциям быть: в ЕС назвали, когда примут 19-ый пакет

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что очередной пакет санкций ЕС против России будет согласован в начале сентября, сообщило РИА Новости.

По информации издания, фон дер Ляйен заявила, что Европа намерена оказывать дипломатическое и политическое давление против России. Одна из мер — работа над санкционными ограничениями. На текущий период Европа приняла 18 пакетов санкций. Теперь депутаты согласовывают 19-ый пакет.

«Этот пакет поступит в начале сентября», — сказала она на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

О возможном введении санкций против РФ ранее неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп. В беседе с телеканалом Fox News лидер рассказал, что переговоры на Аляске с президентом Владимиром Путиным, по его мнению, прошли эффективно. Американский президент на данный момент не видит необходимости во введении вторичных санкций против России. Во время переговоров лидеры РФ и США обсудили различные вопросы, но приоритетным стал украинский кризис. Судя по заявлениям лидеров после встречи, стороны намерены в дальнейшем не прекращать диалог.

Ранее сообщалось, что на Украине Зеленскому предрекли «последнюю» поездку в Вашингтон.