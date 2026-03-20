Сажа и реагенты в талом снеге: чем это грозит питьевой воде и здоровью — мнение эксперта

Снег содержит в себе нефтепродукты, песко-соляные смеси, реагенты и сажу. Эколог Асхат Каюмов рассказал, что во время периода таяния вредные вещества попадают в питьевые водозаборы. Специалист пояснил, стоит ли в период ранней весны более тщательно фильтровать воду из крана, сообщил newsnn.ru.

Эксперт отметил, что снег загрязняется по разным причинам. По его словам, сажа образуется при стирании шин о дороги. Так ее частицы оказывают в снеге. Продукты нефтепродуктов капают из-под машин.

«Как говорится, все, что мы с вами „высмаркиваем“ на снег, рано или поздно оказывается в наших питьевых водозаборах», — говорит Каюмов.

Эколог высказал мнение, что россияне не должны переживать из-за качества воды в период таяния снега. Специалист объяснил, что на специальных станциях установлено оборудование, которое эффективно справляется с очисткой воды до ее момента поступления в кран россиян. На станциях проинформированы о принятых нормах.

Эксперт отметил, что талый снег может оказаться в кранах людей, если произошло повреждение водопровода. Такие сценарий реальный, но маловероятный. Даже в таком случае эксперт исключает серьезного урона здоровью. Однако эколог не рекомендует пить сырую воду из-под крана. Например, в Нижегородской области она жесткая.

Эколог обратил внимание, что вода может сильно загрязниться во время таяния снега в районах, где люди пользуются колодцами и скважинами. Как отметил специалист, если регулярно пить воду, не соответствующую нормам, можно столкнуться с серьезными проблемами желудка и кишечника.

