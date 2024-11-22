Сбивший насмерть пенсионера водитель в 2024 году 130 раз нарушал ПДД в Кузбассе и дважды был судим за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В полиции Кузбасса рассказали, что с начала 2024 года против 31-летнего водителя было составлено 130 протоколов из-за нарушения правил дорожного движения. Преимущественно мужчина превышал установленный скоростной режим.

Теперь водитель стал участником ДТП с летальным исходом. От полученных травм скончался 76-летний пенсионер. В настоящее время обсуждается вопрос заключения мужчины под стражу. Суд может вынести приговор в виде заключения в колонию сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что блогер-дрифтер на BMW сбил в подмосковном Одинцове пешехода, женщину доставили в больницу с множественными травмами.