Блогер-дрифтер на BMW снес в подмосковном Одинцове пешехода, женщина в больнице с кучей травм

Жительница подмосковного Одинцова попала в больницу со множественными травмами из-за водителя-лихача на BMW, устроившего дрифт, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.

Сообщается, что инцидент, который чуть было не обернулся трагедией, произошел в субботу вечером, 16 ноября, на обходной дороге к МКАД возле подмосковного Одинцова.

«Водитель, управляя BMW, не справился с управлением и совершил наезд на 34-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сообщили в МВД Подмосковья.

В соцсетях также уже расходится видео, где лихач, дрифтуя, таранит толпу людей.

Произошедшим заинтересовались в полиции. По факту инцидента с травмированием женщины инициировано административное расследование. После того как дрифтер будет установлен и найден, он будет привлечен к ответственности, подчеркнули в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 19-летнего юношу, устроившего массовое ДТП в Балашихе.