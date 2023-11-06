СБУ: Украинский депутат планировал создать Николаевскую народную республику (ННР)

В интернет-мессенджере в аккаунте Службы безопасности Украины сообщается, что экс-депутат из Николаевской области получил срок в колонии. Его приговорили к 15 годам лишения свободы из-за того, что член николаевского горсовета планировал создать Николаевскую народную республику с целью ее дальнейшего присоединения к России, сообщает агентство « РИА Новости ».

Имя украинского депутата не называется. Известно, что бывший украинский чиновник планировал организовать голосование жителей Николаевской области. Если бы люди проголосовали за создание республики, то в дальнейшем России было бы предложено присоединить ее в свой состав. План был создан после начала СВО.

Согласно данным СБУ, украинский политик получил бы высокую должность в новосозданной республике, если бы ему удалось реализовать план. Депутата задержали сотрудники правоохранительных служб летом 2022 года. Его признали виновным одновременно по четырем статьям криминального кодекса.

Известно, что экс-депутат возглавлял также кафедру в Николаевском Институте права Национального университета «Одесская юридическая академия». Предполагается, что он в первую очередь предложил бы коллегам и студентам прийти на референдум.

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