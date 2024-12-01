Счета уехавшего из России комика Александра Долгополова заблокировали

Агентство напоминает, что одно из выступлений Долгополова было посвящено теракту в Санкт-Петербурге. Тогда вследствие взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Комик в негативной тональности рассказал о трагедии, высмеивая происшедшее.

По данным сервиса, по состоянию на 30 ноября ИП Долгополова является активным. Счета же предпринимателя заблокированы. В первый раз такое решение было вынесено в 2022 году. В последний раз оно не было пересмотрено и осталось прежним. Причина — налогоплательщик не предоставил в налоговый орган декларацию.

Адвокат Долгополова Леонид Соловьев ранее сообщал РИА Новости, что комик покинул Россию из-за проверки его выступлений со стороны правоохранительных органов. Так, житель Подмосковья оставил жалобу после посещения концерта в Санкт-Петербурге, который проходил в 2019 году.

Ранее сообщалось, что объявленная в международный розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии.