Счетная палата РФ проверила, кто и как платит за перекрытые берега в Пермском крае, сообщил properm.ru.

По информации издания, жители региона периодически сообщают о закрытии прохода к водным объектам. Проблема актуальна для разных населенных пунктов. Люди уверены, что доступ к воде получают обеспеченные жители. Однако в законности появления глухих заборов вдоль водоемов сомневаются. По итогам проверки установлено, что много перекрытий береговых линий было выполнено без необходимого заключения договоров водопользования.

По данным издания, Счетная палата РФ выявила следующие нарушения: незаконное использование водных акваторий и ресурсов, превышение объема сбросов предприятиями, отсутствие отчетов со стороны арендаторов.

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