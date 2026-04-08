«Считают по следам и караулят у кормушек»: как в «Лосином острове» проводят ежегодный учет диких животных

В национальном парке «Лосиный остров» в конце зимнего сезона и с приходом весны традиционно проводят учет диких обитателей. Экологи, лесничие и инспекторы преодолевают десятки километров лесных массивов, чтобы обнаружить всех животных и определить, сколько особей каждого вида находится в областной части охраняемой территории, сообщил REGIONS.

Специалисты нацпарка объясняют, что перепись лосей важно проводить именно тогда, когда в лесу еще сохраняется достаточный снежный покров. Животных считают по оставленным следам, а также подкарауливают у кормушек.

Полученные статистические данные помогают сотрудникам «Лосиного острова» планировать мероприятия на предстоящий сезон и корректировать свою работу. На основе этих цифр они заготавливают объем подкормки на зиму и обустраивают места для раскладки соли — любимого лакомства сохатых.

По итогам подсчета, проведенного в 2026 году, численность лосей в нацпарке резко возросла. Экологи получили подтверждение, что на подмосковной части заповедника обитает 43 особи крупных парнокопытных. При этом еще год назад здесь удалось насчитать только 30 животных. Вслед за зверями специалисты нацпарка прошли 80 километров по 14 маршрутам.

Сотрудники нацпарка отмечают, что лоси чувствуют здесь себя привольно: у них всегда есть доступ к кормовой базе Верхнеяузских болот, где сохатые лакомятся веточками. На специальных станциях для них раскладывают солонцы — источник необходимых витаминов.

«У нас действуют постоянно 10 подкормочных площадок для копытных и 20 солонцов. За прошедший зимний период мы установили еще три точки для размещения соли в выявленных местах активности лосей», — рассказала директор национального парка «Лосиный остров» Ольга Шульгина.

Вместе с ростом популяции лосей по итогам мониторинга экологи зафиксировали также увеличение числа обитающих здесь кабанов, лисиц, зайцев и белок.

Ранее сообщалось, что редкие кадры общения совы и вороны сделал фотограф в «Лосином острове».