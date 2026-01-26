Щур в подмосковном лесу после столетнего отсутствия: что заставило «финского петуха» появиться в Балашихе

Жительнице Балашихи посчастливилось запечатлеть на камеру птицу, которая уже давно не отмечалась орнитологами в пределах Московской области, сообщил REGIONS.

Речь идет о щуре, которого также называют финским петухом. Появление этого вида в лесах подмосковной Балашихи было зафиксировано впервые за последние сто с лишним лет. Данное наблюдение было опубликовано в одном из популярных местных телеграм-каналов.

О вероятных причинах, по которым щуры начали осваивать новые для себя территории, в беседе с REGIONS рассказала биолог Екатерина Авсеева. Специалист объяснила, что птицы могут менять привычные ареалы обитания в основном по трем причинам: из-за истощения привычной кормовой базы, вследствие климатических изменений либо из-за увеличения численности естественных хищников.

По мнению эксперта, в данном случае наиболее вероятным фактором, спровоцировавшим перемещение щуров, стал именно дефицит доступной пищи. Биолог подчеркнула, что делать выводы о том, обосновались ли эти птицы в Подмосковье на постоянной основе, пока преждевременно.

