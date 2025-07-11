Сдали на металлолом: женщина забрала после ремонта авто со срезанным катализатором

Суд вынес приговор жителю Кузбасса, который срезал с чужого автомобиля катализатор с целью сдачи детали на металлолом, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу кемеровского районного суда. Вырученные деньги безработный мужчина потратил на алкогольную продукцию, которую распивал совместно с сыном.

По информации пресс-службы, автоледи ожидала, что ее автомобиль Hummer H3 отремонтирует местный житель. Машину припарковали во дворе мужчины. Его отец во время отсутствия сына решил срезать катализатор. Кузбассовец понял, что деталь можно сдать на металлолом. Вырученные средства он намеревался потратить на алкоголь.

По данным пресс-службы, мастер заметил изменения. Между родственниками произошел конфликт. Отец уговорил сына продать деталь. Он уверял, что женщина-водитель не обратит внимание и обещал купить потом новый прибор. Сын согласился.

По информации ведомства, владелица внедорожника устала от длительного ожидания ремонта и забрала авто на эвакуаторе. Позже она заметила отсутствие детали и обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Родственники после продажи катализатора получили 3,5 тыс. руб., которые сразу потратили на продукты питания, алкоголь и сигареты. Стоимость катализатора оценена в 90 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что автоподставщики обманули страховые компании Кузбасса на 8 млн руб.