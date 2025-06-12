«Сделаем Россию еще сильнее»: на Луне планируется открытие первой ядерной электростанции

Глава отметил, что Россия может гордиться прошлыми значимыми достижениями. Однако Роскосмос не останавливается на достигнутом. Среди приоритетных задач — масштабировать орбитальную группировку. Сотрудники компании будут работать над увеличением скорости доступа в интернет, обеспечив покрытие в разных регионах России. Точность системы ГЛОНАСС будет повышена.

По словам Баканова, госкорпорация создаст аналог МКС — новую Российскую орбитальную станцию. Исследователи продолжат изучать особенности Венеры. Спикер напомнил, что российские ученые посадили на планете аппарат. Ранее такой возможности не были ни у одной страны мира. Еще одна задача, которую будут реализовывать, — развертывание первой ядерной электростанции на Луне.

Дмитрий Баканов отметил, что сотрудникам предстоит проявить смелость и инженерскую находчивость для выполнения поставленных задач.

«Уверен, вместе мы сделаем Россию еще сильнее и успешнее, а нашу жизнь комфортнее и безопаснее. С праздником, друзья! С Днем России! К новым высотам — и в космосе, и на Земле!» — отметил Дмитрий Баканов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил жителей с Днем России.