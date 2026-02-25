Сделано в России: на новом комплексе по переработке отходов в Кузбассе установят отечественное оборудование

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале проинформировал, что в регионе готовится к запуску современный мусороперерабатывающий комплекс, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным главы региона, современный комплекс изменит систему обращения с отходами в северной части области. На данный момент весь объем мусора свозится на полигоны без какой-либо предварительной обработки.

Новая производственная линия позволит кардинально улучшить ситуацию: половина отходов будет отправляться на вторичную переработку, а остальная часть — проходить обезвреживание перед безопасным размещением.

По мнению главы региона, особенностью проекта станет использование отечественного оборудования. Это решение обеспечит бесперебойную работу предприятия: в случае поломки не придется ждать импортные запчасти, сервисное обслуживание и ремонт можно будет проводить оперативно силами местных специалистов.

«Оборудование будем использовать отечественного производства, чтобы у предприятия была возможность оперативно обслужить технику и заменить узлы в случае поломки», — написал губернатор Кузбасса.

Мощность нового комплекса составит до 350 тыс. тонн отходов ежегодно. Запуск предприятия намечен на конец 2026 года, отметил губернатор Кузбасса.

