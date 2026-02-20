«Врут, пупок развяжется»: жители усомнились в успехе молочного завода под Новосибирском

Сроки запуска крупнейшего молочного завода в Сибири перенесли на 2027 год. Пользователи соцсетей сомневаются в успешности анонсированного проекта, сообщил atas.info.

По информации издания, во время строительства предприятия в график окончания работ неоднократно вносили изменения. Проект замораживали, потом снова восстанавливали, а сроки переносили. Местные жители следят за новыми заявлениями и активно комментируют их в соцсетях.

По данным издания, некоторые пользователи сомневаются в рентабельности предприятия. Сомнения вызывает прогнозируемые производственные показатели.

«420 тысяч тонн в год — это больше тысячи тонн в день. Врут, пупок развяжется», — сомневается пользователь «Гость».

Пользовательница ответила на комментарий россиянина. Она написала, что 420 тысяч тонн в год — мощность переработки молока, а не производства сыра. По ее мнению, в год предприятие сможет изготовить 42 000 тонн сыра. Некоторые пользователи обеспокоены, откуда сотрудники предприятия будут брать сырье.

«Где они возьмут столько молока для такого объема?» — задается вопросом один из пользователей.

Еще один пользователь предположил, что цены на сыр не будут ниже импортной продукции. По его мнению, такой товар немногие захотят приобретать.

