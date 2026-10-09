В Дмитровском создадут рыбоперерабатывающий комплекс

В рамках 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026» заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин и директор по развитию ООО «Фуд-Тим» Олеся Попова подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству рыбоперерабатывающего комплекса в Дмитровском муниципальном округе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Рыбопереработка — перспективное направление для Подмосковья. У нас уже в этой отрасли работают около 40 предприятий. Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе появлялось больше современных производств, которые позволяют глубже перерабатывать сырье и выпускать востребованную продукцию. Для нас важно, чтобы новые мощности работали на качество и обеспечивали жителей региона доступной и свежей продукцией», — отметил Вячеслав Духин.

Объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. На территории комплекса площадью 10 тыс. кв. м разместятся производственные и складские мощности. Предприятие сможет выпускать от 600 до 800 тонн готовой продукции в год и создаст 600 рабочих мест. Реализацию проекта планируется завершить в 2028 году.

Компания специализируется на переработке рыбы и производстве рыбных полуфабрикатов, она работает как с охлажденным атлантическим лососем, так и с дикой российской рыбой. Там разрабатываются технологии и производят рыбные продукты из нерки, чавычи, кеты, горбуши, макруруса, минтая, омуля, муксуна и сига. Предприятие также развивает собственную акваферму в Талдомском округе площадью около 1 тысячи кв. м.

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