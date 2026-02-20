Сделку с детской долей не скрыть: новые требования к продаже жилья в 2026 году

Депутат Госдумы от Московской области (фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил REGIONS, как правильно и законно в 2026 году оформить сделку с детскими долями.

Депутат ГД рассказал, что для законного оформления продажи квартиры, собственником которой выступает несовершеннолетний граждан, необходимо в обязательном порядке выполнить два условия: получить разрешение от органов опеки и попечительства, а также нотариальное удостоверение договора купли-продажи.

«Причем отсутствие любого из этих элементов влечет ничтожность сделки. Получение согласия органов опеки — это не формальность, а механизм защиты имущественных прав ребенка: родители должны доказать, что условия жизни несовершеннолетнего не ухудшатся, то есть взамен продаваемого жилья приобретается другое, не хуже по площади, качеству и расположению, причем средства от продажи должны поступить на счет ребенка или быть направлены именно на покупку нового объекта», — сказал Чаплин.

Парламентарий предупредил, что на рассмотрение заявления органам опеки требуется около 15 дней. Срок часто может быть увеличен, что важно учитывать.

В случае отчуждения детских долей необходимо получить нотариальное удостоверение договора, отметил депутат ГД. По его информации, данное требование действует всегда. Случай, когда второй родитель дает согласие на сделку, не является исключением. Не имеет значение, планируется ли продажа всей квартиры или ее части.

Никита Чаплин рассказал, что с 1 января 2026 года в силу вступил закон, который позволяет не получать согласие от банка на выделение долей в жилье. Речь идет о ситуациях, когда недвижимость покупали с использованием средств материнского капитала. Закон распространяется также на случаи, когда ипотека не выплачивается. Депутат положительно оценил нововведения, которые упрощают процедуру подготовки документов.

«Напомню и о налоговых льготах: семьи с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения, если в том же году или до 30 апреля следующего года приобретается новая квартира большей площади или стоимости, и это правило распространяется также на детей до 18 лет и на детей-инвалидов независимо от возраста», — отметил парламентарий.

Депутат советует родителям перед сделкой получить консультацию в органах опеки по месту жительства . Важно понимать, что каждый случай имеет особенные отличия. Заранее рекомендовано узнать актуальный на данный момент перечень документов.

«Продажа квартиры с детскими долями — процесс юридически сложный, но вполне реализуемый при грамотном подходе и знании актуальных законодательных норм», — заключил парламентарий.

