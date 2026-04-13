«Съедают бюджет»: эксперт назвал повседневные привычки, которые заставляют россиян переплачивать тысячи рублей

Грамотное управление личными финансами, как показывает практика, способно не только удержать привычный уровень жизни, но и со временем его повысить. Корреспондент REGIONS побеседовал на эту тему с Михаилом Новачуком — финансовым аналитиком, квалифицированным инвестором и кандидатом экономических наук. Эксперт подробно объяснил, как научиться сокращать ежедневные траты, при этом ни в чем себя не ущемляя.

С чего же начинается оптимизация расходов? По словам Михаила Новачука, экономию не стоит воспринимать как наказание, ограничение или страдание. В первую очередь, подчеркнул он, необходимо освоить навык учета собственных трат — фиксировать, куда и сколько уходит денег ежедневно.

«На самом деле, экономия — это про оптимизацию, эффективность и умение достигать большего комфорта и результата меньшими средствами. Грамотный подход к расходам позволяет не только сохранить привычный уровень жизни, но и заложить фундамент для будущего комфорта и финансовой независимости», — сказал он.

Аналитик также назвал несколько повседневных привычек, которые сильнее всего «съедают» семейный бюджет. Лидирует в этом списке ежедневное потребление кофе на вынос. Если покупать напиток не в дорогих заведениях, а в сетевых кофейнях или супермаркетах, можно сэкономить до 500 руб. в день. За месяц только на кофе, по подсчетам эксперта, набегает около 15 тыс. руб.

Вторая привычка — импульсивные покупки совершенно ненужных вещей, продолжает специалист. Как отметил Новачук, средний россиянин тратит на такие необязательные расходы от 15 тыс. до 50 тыс. руб. ежемесячно.

«Проведите аудит: записывайте, на что уходят деньги каждый день. Делайте это не с чувством вины, страдания и сопротивления, а с интересом и любопытством, ведь это поможет вам обнаружить скрытые резервы и новые возможности для экономии», — сообщил собеседник издания.

Специалист рекомендует регулярно проводить ревизию подписок на телефоне и ноутбуке. Часто, по его наблюдениям, на них уходит до 10 тыс. руб. в месяц без какой-либо реальной пользы. Не менее затратными оказались походы в кафе и рестораны, а также покупка полуфабрикатов и готовой еды в супермаркетах.

Выход, по мнению аналитика, простой: лучше приобретать базовые продукты и готовить самостоятельно. И последнее — погоня за иностранными брендами. Лекарства, одежда, бытовая химия: отечественные аналоги, как правило, не уступают по качеству, но стоят заметно дешевле.

«У многих людей половина бюджета уходит на вещи, которые можно было бы вообще не покупать. Эти финансовые привычки позволят вам сэкономить до ₽50 тысяч и более без потери качества жизни», — заявил эксперт.

Как же отличить действительно важные покупки от маркетинговых уловок? Михаил Новачук посоветовал воспользоваться техникой эмоциональной ясности. Кроме того, он рекомендовал в момент возникновения желания купить ту или иную вещь не поддаваться порыву, а отложить решение хотя бы до завтра. За это время эмоции утихнут, и станет понятно, нужна ли эта вещь на самом деле.

«Используйте технику эмоциональной ясности: спросите себя, будет ли эта вещь нужна вам завтра, через неделю или месяц. Этот способ поможет понять, насколько вам необходима эта покупка в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Если вы осознаете, что пройдет неделя, и вы даже не вспомните об этой вещи, значит — это выброшенные деньги», — посоветовал Новачук.

Говоря об оптимизации бюджета в целом, квалифицированный инвестор предложил придерживаться правила «50/30/20». Согласно этой схеме, 50% доходов следует направлять на обязательные расходы — коммунальные услуги, кредиты, продукты, транспорт. Еще 30% — на досуг, развлечения и так называемые «хотелки». Оставшиеся 20% — на накопления, формирование финансовой подушки безопасности и крупные цели (покупка квартиры, дачи, автомобиля).

Михаил Новачук подчеркнул в завершение: экономить — вовсе не значит жить хуже. Напротив, это возможность создать запас прочности и в перспективе выйти на более высокий уровень жизни.

