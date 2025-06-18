Седокова подала заявление на вступление в наследство бывшего супруга

Певица Анна Седокова подала заявление на вступление в наследство, сообщил телеграм-канал Mash. Артистка претендует на совместно нажитое имущество с Янисом Тиммой, которое находится в России.

Адвокат Маргарита Гаврилова пояснил Mash, что певица Анна Седокова и погибший баскетболист Янис Тимма заключили в США брачный контракт. В настоящее время проходит процесс оспаривания документа, который не имеет законной силы на территории России. По информации канала, певица частично распродала имущество. По словам юриста, если контракт будет расторгнут, артистке назначат выплатить семье бывшего супруга половину стоимости имущества.

«Чтобы этого избежать, Седокова торопится оформить бумаги на наследство и оставить „свое“ себе», — предположил Mash.

По данным канала, в 2024 году певица продала некоторую недвижимость, которая была приобретена во время брака. Предположительно, сумма сделки достигала 150 млн руб. Ориентировочно через месяц после продажи Седокова подала заявление на развод. Адвокат семьи погибшего уверен, что родные могут рассчитывать минимум на 70 млн руб. Юрист рассказал, что деньги намерены передать ребенку баскетболиста, который родился у баскетболиста в первом браке.

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