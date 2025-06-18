Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

Ушла из жизни советская и российская актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа, народная артистка РФ Наталья Тенякова. Об этом сообщила пресс-служба Московского Художественного театра им. А. П. Чехова. Актрисе было 80 лет.

В театре потерю Теняковой назвали «подкашивающей» и отметили, что актриса была одним из ярких столпов труппы МХТ, в котором исполнила множество значимых ролей и входила в число ведущих артистов.

Тенякова родилась в Ленинграде 3 июля 1944 года, где окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Ее сокурсниками были Ольга Антонова, Лев Додин, Виктор Костецкий, Сергей Надпорожский, Леонид Мозговой, Владимир Тыкке, другие мастера театра и кино.

Тенякова была замужем за знаменитым актером и режиссером Сергеем Юрским. Актриса участвовала в его постановках. Также артистке принадлежит роль бабы Шуры в лирической комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

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