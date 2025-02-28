Сейм Латвии поддержал запрет турпоездок в РФ и Белоруссию из-за риска шпионажа

Сейм Латвии поддержал проект закона, который запрещает латвийским туроператорам предлагать и оказывать туристические услуги для поездок в Россию и Белоруссию, сообщил ТАСС.

На сайте законодательного органа уточняется, что закон будет распространяться на все компании, которые функционируют на территории государства. В настоящее время гражданам страны не предлагают отдых в России. Однако в стране еще можно найти туроператоры, которые расскажут о преимуществах поездки в Белоруссию. Таких фирм четыре.

«Чтобы изменения вступили в силу, сейм должен поддержать их еще в двух чтениях», — указано в документе.

В сообщении указано, что представители парламента во время принятия решения руководствовались обеспечением мер безопасности граждан Латвии. Одна из угроз — риск вербовки жителей, которых в России могут принудить заниматься шпионажем. Не менее высокий риск угрозы сохраняется в Белоруссии.

Ограничения на въезд и выдачу виз для граждан России и Белоруссии был продлен в четверг, 27 февраля. Срок его действия завершится 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что президент Литвы попрощался с Россией и Лениным после выхода из БРЭЛЛ.