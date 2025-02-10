Goodbye, Russia: президент Литвы попрощался с Россией и Лениным после выхода из БРЭЛЛ

Президент Литвы Гитанас Науседа провел странную церемонию прощания с Россией, вспомнив советского политического деятеля Владимира Ленина. Видео, на котором литовский президент объявил о выходе страны из системы электрического кольца БРЭЛЛ, он опубликовал в соцсети Х.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что Латвия, Литва и Эстония отказались от БРЭЛЛ и присоединились к европейской системе электросетей.

«Прощай, Россия. Прощай, Ленин», — сказал по-английски Науседа на видео.

Накануне в Риге сообщили, что литовский оператор Litgrid успешно провел испытания автономного режима работы своих электросетей, демонстрируя готовность к самостоятельному функционированию.

Также президент Науседа объявил о планах строительства линии электросети между Литвой и Польшей, которое должно быть реализовано к 2030 году.

В поддержку этих инициатив президент Польши Анджей Дуда призвал к усилению санкций Европейского союза (ЕС) против Москвы, а глава Эстонии Алар Карис поддержал полное прекращение импорта энергоносителей из РФ.

Выход прибалтийский стран из БРЭЛЛ — электрического кольца, которое синхронизирует работу энергетических систем Белоруссии и России, должен был завершиться до 8 февраля 2025 года.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что отключение Прибалтики от БРЭЛЛ является уничтожением стран региона.