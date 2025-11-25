Секрет идеального двора: что объединило жителей Раменского в борьбе за звание лучших в России?

Один из дворов в Раменском, расположенный в доме № 26а на улице Свердлова, вышел на всероссийский уровень — он стал участником конкурса «Лучший двор», сообщил REGIONS.

Для жителей это не просто соревнование, а доказательство их дружбы и искренней заботы о своем общем пространстве. Хотя работы по благоустройства уже стали визитной карточкой этого места, главная его ценность — в людях. Особую роль в создании уюта играют старшие жители: именно они генерируют идеи по преобразованию двора, а их советы — что посадить, как украсить — здесь всегда принимают во внимание.

«Двор должен быть дружным — это очень объединяет», — уверен местный художник Александр Ежов, чьи яркие росписи украшают стены подъездов.

По информации издания, в поддержании порядка и красоты участвуют все — от самых маленьких до пенсионеров. Вместе они высаживают цветы, кусты и деревья, убирают территорию. Зимой двор преображается: взрослые и дети сообща строят большую снежную горку, которая становится центром зимних забав для целых семей.

По данным издания, уютный уголок в Раменском — пример того, как общие усилия и любовь к своему дому могут создать по-настоящему комфортную среду. Теперь местные жители надеются не только на победу в конкурсе, но и на то, что их история станет вдохновением для других.

«Если не начать с себя, не следить за своими вещами, двором и подъездами, то никто этого не сделает», — объясняют жители свою философию.

