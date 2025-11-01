«Ждем, когда начнутся матчи по квиддичу»: во дворе Подмосковья обнаружили таинственную метлу

Жители Химок обнаружили во дворе метлу, которая многим пользователям соцсетей напомнила «Нимбус 2000» из фильмов о Гарри Поттере, сообщил REGIONS.

По информации издания, метла привлекла внимание горожан: щетина аккуратно подстрижена, а деревянная ручка отличалась гладкой поверхностью. Создалось впечатление, что метла — не предмет, которым могли пользоваться местные дворники, а изделие ручной работы какого-нибудь мастера. Метла аккуратно лежала поверх срезанных кустов. Находку сфотографировали. В местных пабликах она быстро стала сенсацией.

«Я сначала подумал, что это просто чья-то забытая вещь для уборки, но пригляделся… Это же вылитая, как из Гарри Поттера! Теперь ждем, когда начнутся матчи по квиддичу в Химках», — написал в соцсетях местный житель.

По данным издания, в Сети развернулась дискуссия. Одни пользователи шутили о начале сезона квиддича. Они связали необычную находку с предстоящим сериалом о «химкинских ведьмах». Другие видели в метле магический предмет, который создали любители саги о Гарри Поттере. Загадка так и осталась неразгаданной: владелец метлы не установлен. Однако неожиданная находка способствовала хорошему настроению горожан.

