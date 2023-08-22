Секретарь СНБО Украины приглашает иностранных пилотов для управления F-16 в зоне СВО

Британское издание « Times » сообщает, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призывает иностранных пилотов, которые управляют истребителями F-16, трудоустраиваться на Украине.

«Киев готов принять любых опытных иностранных пилотов, не служащих в вооруженных силах своей страны», - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что Украине нет необходимости ожидать, пока военные пройдут курс обучения управления истребителями. Выполнять боевые задачи могут иностранные пилоты, которые не являются членами действующей армии своей страны. Алексей Данилов надеется, что в первую очередь на помощь придут украинцы, которые переехали и жили за границей. Такие люди должны добровольно приезжать и помогать в защите границ. Законодательство Украины позволяет иностранным наемникам представлять интересы Киева в зоне СВО.

Британский военный эксперт Шон Белл в интервью изданию «Times Radio» высказал мнение, что западные пилоты не смогут управлять самолетами при выполнении боевых задач. Россия расценит это как факт вторжения иностранных военных, а значит, примет ответные меры.

Нидерланды и Дания уже заявили, что передадут Украине истребители F-16.